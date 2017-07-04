مرض غامض يثير الذعر فى ليبيريا ويسفر عن وفاة 12 شخصا on July 4, 2017

تفشت حالة من القلق العارم فى ليبيريا بعد الإعلان عن وفاة 12 شخصا إثر إصابتهم بمرض لم يتم تحديد هويته حتى الآن، وذلك وفقا لبيان أصدرته مؤخرا وزارة الصحة الليبيرية.

ومن جانبها، قالت فضيلة شيب المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف إنه تم سحب عينات دم من جثامين الضحايا وتم التأكد من خلوها تماما من فيروس ايبولا الذى راح ضحيته 11 ألف شخص فى غرب أفريقيا فى الفترة ما بين عامى 2013 و2015، موضحة أن الأبحاث مازالت مستمرة لاكتشاف هوية هذا المرض الغامض ومن ثم التأكد من عدم انتقال العدوى عن طريق الماء أو الغذاء.



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وتظل ليبيريا تحت مراقبة منظمة الصحة العالمية حتى بعد الإعلان عن خلوها تماما من فيروس ايبولا العام الماضى ..وفى يناير 2016 أصيب 28 شخصا بحمى لاسا، غير أن الصحة العالمية تدخلت سريعا للقضاء على الوباء فى مراحله الأولى.