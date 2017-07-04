مرض غامض يثير الذعر فى ليبيريا ويسفر عن وفاة 12 شخصا

تفشت حالة من القلق العارم فى ليبيريا بعد الإعلان عن وفاة 12 شخصا إثر إصابتهم بمرض لم يتم تحديد هويته حتى الآن، وذلك وفقا لبيان أصدرته مؤخرا وزارة الصحة الليبيرية.
ومن جانبها، قالت فضيلة شيب المتحدثة الرسمية باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف إنه تم سحب عينات دم من جثامين الضحايا وتم التأكد من خلوها تماما من فيروس ايبولا الذى راح ضحيته 11 ألف شخص فى غرب أفريقيا فى الفترة ما بين عامى 2013 و2015، موضحة أن الأبحاث مازالت مستمرة لاكتشاف هوية هذا المرض الغامض ومن ثم التأكد من عدم انتقال العدوى عن طريق الماء أو الغذاء.
تفشت حالة من القلق العارم فى ليبيريا بعد الإعلان عن وفاة 12 شخصا إثر إصابتهم بمرض لم يتم تحديد هويته حتى الآن، وذلك وفقا لبيان أصدرته مؤخرا وزارة الصحة الليبيرية.