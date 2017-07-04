خفر السواحل الإسباني يعلن فقدان 49 مهاجراً on July 4, 2017

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم الثلاثاء عن إنقاذ 3 مهاجرين إفريقيين وفقدان 49 آخرين كانوا على متن قارب متوجه إلى أوروبا من المغرب.

وأوضح بيان أصدره خفر السواحل أن أفراده عثروا على المهاجرين الـ3، بينهم شابة، على متن قارب مطاطي كان قاب قوسين من الغرق، وتم نقلهم إلى ميناء ألمرية الإسبانية.

وأكد البيان أن عمليات البحث انطلقت قبل يومين، بعد ورود أنباء عن إبحار قارب كان على متنه 52 شخصا من منطقة ميناء الحسيمة المغربي.

ورجح البيان أن القارب الذي عثر عليه كان هدف البحث، ولا يزال مصير المهاجرين الباقين مجهولا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت اليوم أن أكثر 2200 مهاجر لقوا مصرعهم في طريقهم إلى القارة العجوز، فارين من الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم.

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