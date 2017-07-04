بإمكان كوريا الشمالية قصف ألاسكا on July 4, 2017

قالت كوريا الشمالية أنها اختبرت أول صاروخ باليستي عابر القارات، ما يتناقض مع تأكيد مسؤولين أمريكيين ومن كوريا الجنوبية، الذين قالوا فى وقت سابق، إنها أطلقت، الثلاثاء، صاروخ متوسط المدى، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وكانت بيونج يانج قد أجرت من قبل عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، أكد منتقدوها أنها تجارب مقنعة لتكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق صاروخ بالستى عابر القارات، إذا ما تم تأكيده، سيُغير اللعبة بالنسبة للدول التي تتطلع إلى التحقق من إمكانية وصول صاروخ نووي كوري شمالي إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الاختبار قد يكون الأكثر نجاحا لكوريا الشمالية، إذ يؤكد محلل أسلحة أن الصاروخ يمكن أن يكون قويا بما فيه الكفاية للوصول إلى ألاسكا.

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