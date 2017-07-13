وفاة كوامي مهاجم الزمالك السابق إثر أزمة قلبية

توفى الإيفواري أوجين كوفي كوامي، مهاجم نادي الزمالك المصري سابقا، إثر تعرضه لأزمة قلبية في أثناء خوضه مباراة بكرة قدم مع أصدقائه.
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، توفي خلال مشاركته في مباراة كرة القدم مع أصدقائه في العاصمة الإيفوارية “أبيدجان”.
ويعد أوجين كوفي كوامي اللاعب الإيفواري الثاني، الذى يلقي حتفه أثر إصابته بأزمة قلبية خلال شهر، بعد الشيخ تيوتي، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذى توفي خلال مشاركته في تدريبات ناديه الصيني بيتسزين إنتيربرايزيس”.
التعليقات
Share this on WhatsApp