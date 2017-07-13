وفاة كوامي مهاجم الزمالك السابق إثر أزمة قلبية on July 13, 2017



توفى الإيفواري أوجين كوفي كوامي، مهاجم نادي الزمالك المصري سابقا، إثر تعرضه لأزمة قلبية في أثناء خوضه مباراة بكرة قدم مع أصدقائه.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، توفي خلال مشاركته في مباراة كرة القدم مع أصدقائه في العاصمة الإيفوارية “أبيدجان”.



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ولعب أوجين كوفي كوامي لعدة أندية من بينها أسيك ميموزا الإيفواري، وبولوسبور التركي، وشارك في ثلاث مباريات مع الزمالك المصري، في العام 2009 وغادر الفريق في العام ذاته.ويعد أوجين كوفي كوامي اللاعب الإيفواري الثاني، الذى يلقي حتفه أثر إصابته بأزمة قلبية خلال شهر، بعد الشيخ تيوتي، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذى توفي خلال مشاركته في تدريبات ناديه الصيني بيتسزين إنتيربرايزيس”.