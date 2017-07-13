وفاة تشاك بليزر الموقوف مدى الحياة بسبب فضيحة الفساد في الفيفا on July 13, 2017

(رويترز): قال محامو تشاك بليزر عضو اللجنة التنفيذية السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي أقر بارتكاب تهم غسل الأموال والاحتيال والابتزاز في بيان إن موكلهم توفي الأربعاء.

ولم يوضح بيان اثنين من محاميي بليزر ظروف الوفاة.

وشغل بليزر (72 عاما) منصب الأمين العام لاتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) من 1990 وحتى 2011.

وفي الولايات المتحدة في 2013 أقر بليزر بتلقي رشى ثم أوقفه الفيفا وحظر عليه ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة.

وجاء في بيان اتهامه في نوفمبر تشرين الثاني 2013 أن بليزر وأعضاء اخرين في الفيفا تلقوا رشى لمنح تنظيم كأس العالم 1998 إلى فرنسا و2010 إلى جنوب افريقيا.

وبعد ذلك أكدت لجنة القيم بالفيفا أن بليزر ارتكب العديد من المخالفات المالية لكن المسؤول السابق تعاون مع التحقيقات في الولايات المتحدة.

وأطاحت فضيحة الفساد في الفيفا برئيسه السابق السويسري سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية الفرنسي ميشيل بلاتيني إلى جانب مسؤولين آخرين في انحاء عدة من العالم.

ولم يتسن على الفوز الاتصال بالفيفا للتعليق على وفاة بليزر.

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