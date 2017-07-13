تهديد بوجود قنبلة في مقر تدريبات ريال مدريد on July 13, 2017



أدى تهديد بوجود قنبلة إلى إجلاء عشرات الطلاب من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، حيث يجري ريال مدريد تدريبات الاستعداد للموسم الجديد.

وأشار متحدثون باسم الجامعة إلى أن التهديد جاء الأربعاء، من أحد المراكز الترفيهية بمنشآت الجامعة.



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وأوضحت السلطات لمحطة (KTLA) أنه تم العثور على عبوة مشبوهة في مركز “Sunset Canyon Recreation Center” الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد عن ملعب “North Athletic Field” حيث يجري ريال مدريد تدريبات الاستعداد للموسم الجديد.وأخلت الجامعة ثلاثة مراكز إقامة للطلاب داخل الحرم الجامعي عقب تلقيها التهديد عبر الهاتف، وفقاً لبريان هاس أحد المتحدثين باسم الجامعة.وكان ريال مدريد قد أكمل في وقت سابق الأربعاء أول تدريب استعداداً للموسم الجديد في منشآت جامعة كاليفورنيا، ومن المقرر أن يستكملها اليوم الخميس.