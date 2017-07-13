تهديد بوجود قنبلة في مقر تدريبات ريال مدريد    

أدى تهديد بوجود قنبلة إلى إجلاء عشرات الطلاب من جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، حيث يجري ريال مدريد تدريبات الاستعداد للموسم الجديد.
وأشار متحدثون باسم الجامعة إلى أن التهديد جاء الأربعاء، من أحد المراكز الترفيهية بمنشآت الجامعة.
وأخلت الجامعة ثلاثة مراكز إقامة للطلاب داخل الحرم الجامعي عقب تلقيها التهديد عبر الهاتف، وفقاً لبريان هاس أحد المتحدثين باسم الجامعة.
وكان ريال مدريد قد أكمل في وقت سابق الأربعاء أول تدريب استعداداً للموسم الجديد في منشآت جامعة كاليفورنيا، ومن المقرر أن يستكملها اليوم الخميس.
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