الشرطة تداهم يخت رونالدو وتفسد عليه عطلته on July 12, 2017

داهمت سلطات الضرائب الإسبانية، اليوم الأربعاء، اليخت الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، بينما كان يقضي عطلته مع عائلته وأصدقائه، وفقا لما ذكرته صحيفة “أولا” الإسبانية.

ونشرت الصحيفة، تقريرا مصورا لـ3 عناصر أمنية مسلحة تفتش يخت أفضل لاعب في العالم، بعد عودته إليه عقب تناوله الغداء بأحد المطاعم مع عائلته.

الشرطة تداهم يخت رونالدو وتفسد عليه عطلته 1

ووصلت الدورية الأمنية على متن مركب ضخم لتفتيش اليخت المستأجر من قبل أحسن لاعب في العالم في السنة الماضية وأكدت الصحيفة أن رونالدو ظل بداخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر استقبال العناصر الأمنية. كما أشارت الصحيفة إلى أن التفتيش استمر ساعة ونصف ساعة، بعدها غادرت عناصر السلطات الجمركية اليخت.

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