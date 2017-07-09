روجيه فغالي أحرز لقب رالي الأرز السادس والعشرين وهندي وصيفا وأبو كرم ثالثا on July 9, 2017

أحرز السائق روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر، على سكودا فابيا ار 5، لقب رالي الأرز السادس والعشرين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) اليوم، في محافظة الشمال، بمشاركة 16 سيارة. واحتل السائق جوزيف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 المركز الثاني، وادي ابو كرم وجوزيف كميد على هيونداي اي 20 ار5 المركز الثالث.

ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد راليي الربيع وجزين. وبلغت المسافة الاجمالية للرالي، الذي أقيم على طرقات اسفلتية، 311.21 كيلومترا منها 107.52 كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها تسع. وجرت المنافسة في ظل طقس صيفي حار امام جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية واكبوا السائقين على المراحل التسع.

وانطلقت 16 سيارة صباح اليوم من امام فندق “اهدن كاونتري كلوب” لخوض المنافسات. ومنذ المرحلة الخاصة الأولى، تسيد الاخوان روجيه وعبدو فغالي السباق بينما عانى السائق القطري ناصر صالح العطية من مشاكل. ففي المرحلة الأولى عانى ثقبا في احد الاطارات، وفي المرحلة الثانية فاجأته مشكلة جديدة في احد الاطارات ليتحول السباق كما كان متوقعا من منافسة لبنانية- قطرية الى منافسة لبنانية- لبنانية، ليحتل العطية المركز السابع في الترتيب العام. وبعدما سجل عبدو فغالي افضل وقت في المرحلتين الاولى والتاسعة الأخيرة، سيطر روجيه فغالي على المراحل السبع الباقية وسجل افضل وقت فيها ليحرز لقب الرالي قبل نحو خمسين يوما على رالي لبنان الدولي الأربعين الذي يبدو واعدا بالمنافسة كالعادة، حيث كانت باكورة التسجيل في الرالي الشرق الأوسطي للقطري العطية الذي ما زال لقب رالي لبنان عصيا عليه. لكن رالي الأرز أبى ان ينتهي من دون مفاجأة مدوية، اذ وبعدما انهى عبدو فغالي وملاحه مارك حداد المراحل التسع في المركز الثاني وقبل وصولهما الى نقطة التتويج، اشتعلت النيران بسيارتهما ليخطف جوزيف هندي المركز الثاني وادي ابو كرم المركز الثالث.

الترتيب العام

وفي ختام السباق اجتازت 10 سيارات خط النهاية.وفي ما يلي النتائج:

1- روجيه فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا ار 5:1.02.47 ساعة

2- جوزيف هندي وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.06.16 س

3- ادي ابو كرم وجوزيف كميد على هيونداي اي 20 ار5:1.06.40 س

4- ربيع ايوب ولؤي صقر على ميتسوبيتشي لانسر 9:1.07.06 س



5- نديم حلبي وروني بو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9:1.07.17 س6- رودريك الراعي وجورج ناضر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9:1.07.33 س7- ناصر صالح العطية (قطر) وماتيو بوميل (فرنسا) على فورد فييستا أر 5:1.07.38 س8- نسيب نصار والان الجر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9:1.07.38س9- باتريك نجيم وشربل كنعان على سيتروين دي اس 3: 1.14.48 س10- مشاري الظفيري (الكويت) وأمين عقل على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9:1.18.54 س

واحرز ربيع ايوب وملاحه لؤي صقر لقب فئة ار سي 2 (ان4) وروجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر لقب فئة ار سي 2 (ان 4) وباتريك نجيم وملاحه شربل كنعان لقب فئة ار سي 3 . وفي كأس التصنيف ،احرز ربيع ايوب وملاحه لؤي صقر اللقب. كما احرز باتريك نجيم كأس السائق الناشئ.

وأقيم حفل التتويج امام فندق “اهدن كاونتري كلوب” عند الساعة الخامسة عصرا، حيث توج الفائزون من قبل العقيد روميو الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية زغرتا- اهدن سيزار بسيم وعضو البلدية ماريال معوض، ممثل “اهدن كاونتري كلوب” سليم معوض، ممثل جمعية الميدان- اهدنيات جيمي مخلوف، ومنسق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظم عماد لحود، مدير اللجنة كابي كريكر، رئيس اللجنة المنظمة فادي عون، مدير السباق الدكتور غي حكيم ونائبه المحامي زياد جاموس، رئيس لجنة الحكام عصام حتي وعضو اللجنة رامز حداد، مسؤول السلامة نيقولا هندي، مسؤول أمن الطرقات روي مكرزل، مسؤول الفحص التقني رافي خدرليان ومسؤول العلاقات مع المتسابقين نبيل قمبز.



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