بعد حكاية زوجة «ميسي» وعشقيها.. أبرز 5 خيانات للاعبى كرة القدم فى العالم on July 8, 2017

على الرغم من أن كل شخص له حياته الخاصة، إلا أن الخيانة الزوجية تفقد المشاهير جزءًا كبيرًا من شعبيتهم واحترام المعجبين لهم.

وكان لمشاهير كرة القدم حظ كبير في فضائح الخيانة الزوجية، والبعض منهم طاردته بعض هذه الشائعات ونالت من شعبيته حتى وإن كانت خاطئة.

.ومن أشهر هذه الفضائح فضيحة جون تيري، حيث فوجىء الوسط الكروي الإنجليزي بإشاعات عن علاقة مفترضة بين نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي “جون تيري” وعارضة الأزياء الفرنسية فانيسا برونيل، والمفاجأة لا تكمن في خيانة تيري لزوجته توني، وإنما في كون فانيسا زوجة صديقه وزميله السابق في تشيلسي ولاعب مانشستر سيتي حاليا واين بريدج.

وأيضًا تعد فضيحة اللاعب “فان دير فارت” من أقسى الخيانات التي حدثت، عندما كشفت زوجته الحسناء ومقدمة البرامج سيلفيا بعد انفصالها عنه، أنها خانته قبل أعوام مع قائد طائرة.

وبعدها بأسابيع قليلة ظهر “دير فارت” مع زوجة زميله في المنتخب الهولندي “خالد بلحروز” ليكشف عن خيانة جديدة في ملاعب كرة القدم.

أثرت خيانة زوجته له كثيرًا على مستواه الكروي، حيث أصبح عبئًا على نادي هامبورج، بعدما كان أحد أبرز نجومه.

وتعد فضيحة اللاعب “شتيفان ايفنبيرغ” الأكثر شهرة في ألمانيا عندما ترك زوجته مارتينا بعد 12 عامًا من الزواج. والسبب يعود إلى ارتباطه بعلاقة مع زوجة زميله في النادي “توماس شترونز”، حيث طلّق ايفنبيرغ زوجته الأولى وتزوج كلاوديا.

حينها خرجت مارتينا لوسائل الإعلام قائلة الزوجة السابقة عن فعل كلاوديا: “لقد خانت زوجها مع رجل آخر وحطمت أسرتين في الوقت نفسه”.

أما فضيحه اللاعب فرانك ريبريه فتعد هي الأبرز في فرنسا، حيث كادت أن تدمر حياته الأسرية، وحتى مستقبله الرياضي، بعدما كشف عن خيانته عام 2009 لزوجته مع بائعة هوى في فرنسا، لم تنكشف الفضيحة إلا بعد إعلان بائعة الهوى نفسها عن الحدث. والمصيبة التي لحقت بريبري كانت مضاعفة. فقد تبين أن بائعة الهوى تبلغ من العمر 17 عاما. وممارسة الجنس مع فتاة لم تبلغ 18 في فرنسا عمل يعاقب عليه القانون.

المحكمة الفرنسية صدقت ادعاء ريبري بأنه لم يكن على علم بعمر زاهية ديهار، الفرنسية من أصل جزائري. ريبري قال حينها قبل بدء المحاكمة: “لقد تسببت في ألم كبير لأم أطفالي بسبب عمل غبي جدا كدت أن أدمر حياتي بأكملها”. ريبري حافظ على أسرته، وزاهية أصبحت بعد الفضيحة نجمة ومصممة وعارضة أزياء. فأبواب الشهرة تفتح أحيانًا عن طريق فضيحة مع نجم شهير.

هناك أيضًا من نجا من هذه الفضيحة التي لا ترحم أحدا من المشاهير وهو اللاعب كرستيانو رونالدو

فقبل انفصاله عن صديقته عارضة الأزياء الروسية ارينا شايك، لاحقته إشاعة بأنه ربما قد خانها مع العارضة البرازيلية اندريسا اوراش، التي كتبت تقول: لقد كان مجنونًا من جمال مؤخرتي”. رونالدو رد بسرعة على تويتر حينها وكتب “يحاول أحدهم الحصول على الأضواء على حسابي. وأتساءل لماذا اختارت هذا الوقت، قبل مباراة مهمة لفريقي. أشعر بالحزن كثيرًا أن يحاول أحدهم التأثير على حياتي الشخصية”.

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