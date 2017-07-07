وفاة الطفل الانكليزي برادلي لاوري أحد “أشجع مشجعي” كرة القدم on July 7, 2017





فارق الطفل برادلي لاوري الذي تحول الى “أيقونة” في مدرجات الدوري الانكليزي الممتاز الموسم المنصرم و”الصديق المفضل” للمهاجم الدولي جرماين ديفو، الحياة الجمعة عن ستة أعوام بعد معاناة مع السرطان، بحسب ما أعلنت عائلته، وسط تعاطف في عالم اللعبة بلغ حد وصفه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بأنه أحد “أشجع” مشجع

وعانى المشجع الصغير لنادي سندرلاند من نوع نادر من السرطان يعرف باسم “نوروبلاستوما” وكان يتلقى العلاج في منزله بين عائلته وبمتابعة وزيارة متكررة من المهاجم الدولي ديفو الذي انتقل حديثا الى نادي بورنموث.

واصطحب ديفو لاوري معه الى ملعب ويمبلي عندما استدعي مجددا الى المنتخب الانكليزي بعد غياب لأربعة أعوام من أجل خوض مباراة ودية ضد ليتوانيا في آذار/مارس الماضي.

وبدا المهاجم البالغ من العمر 34 عاما شديد التأثر الخميس عندما تحدث في مؤتمر صحافي عن وضع “صديقي المفضل” برادلي لأنه كان على علم بأن أيام الأخير باتت معدود.

وأعلنت العائلة الجمعة عبر موقع فيسبوك، أن لاوري فارق الحياة وهو بين احضان والدته ووالده ومحاطا بعائلته، مضيفة “كان ملاكنا الصغير وخاض أكبر معركة لكنهم كانوا في حاجة اليه في مكان آخر. لا كلمات تصف ما يختلج قلبنا المحطم”.



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وقوبل رحيل لاوري بموجة من التعاطف في عالم كرة القدم.وأصدر نادي سندرلاند الذي تبرع للطفل بمبلغ من المال لمعالجته في الولايات المتحدة قبل ان تلغى العملية، بيانا قال فيه “برادلي استولى على قلوب وعقول الجميع في نادينا بروحه التي لا تقهر، والشجاعة الهائلة والابتسامة الجميلة التي يمكن ان تضيء حتى احلك الغرف”.واعتبر ان الطفل “أظهر شجاعة وجلدا يتجاوزان حدود عمره وجعلنا نشعر بالتواضع. كان حقا مصدر إلهام”.وجاء في تغريدة عبر حساب المنتخب الانكليزي “ليس ثمة برادلي لاوري واحد”، مرفقة بصورة للطفل في ملعب ويمبلي بقميص المنتخب الانكليزي أمام ديفو قبل انطلاق المباراة الودية امام ليتوانيا.أما الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فقال “اليوم، خسر عالم كرة القدم أحد أشجع مشجعيه. ارقد بسلام برادلي لاوري”.وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز “يحزننا جدا سماع خبر وفاة الصغير برادلي لاوري. محارب ومصدر الهام حتى النهاية”.أما تشلسي بطل الدوري فغرد بصورة للاعبين منه يحيطون بلاوري وهو يحمل قميص النادي اللندني في غرفة الملابس قبل مباراة للأخير مع سندرلاند، قائلا “جميعنا في تشلسي نشعر بحزن عميق لمعرفة ان برادلي لاوري فارق الحياة. لقد أثر بنا جميعا بشجاعته”.