كأس العالم ستكون الأطول في التاريخ بداية من ايلول سبتمبر المقبل on July 7, 2017

يبدأ كأس العالم لكرة القدم جولته الأطول في التاريخ عبر 24 مدينة روسية انطلاقا من مدينة كالينينجراد مرورا بفلاديفوستوك، سيمر الكأس، الذي يزن أكثر من 6 كجم من الذهب الخالص، بالمدن الـ11 التي ستستضيف مونديال روسيا العام المقبل، وسيتوقف عمليا في المدن الأكثر أهمية داخل روسيا.

وقالت فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في كلمة خلال حفل تقديم الجولة في ملعب (لوجنيكي) «لا توجد بطولة بنفس الأهمية في العالم. الجميع يعرفها ويعتبرها عملا فنيا كل لاعب يحلم برفع الكأس بين يديه».

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الملعب التاريخي الذي استضاف أوليمبياد موسكو 1980 احتضن اليوم أولى فعالياته الجماهيرية بعدما تم تجديده تماما من أجل استضافة بعض مباريات المونديال، بما فيها النهائي.

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وستبدأ الجولة، التي ينظمها الفيفا، في شهر سبتمبر المقبل في مدينة كراسنويارسك وتنتهي في العاصمة موسكو في 3 يونيو عام 2018 قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق البطولة.

وبعد مرورها بـ15 مدينة روسية، سيخرج الكأس من روسيا في ديسمبر المقبل من أجل مواصلة جولته عبر أكثر من 50 دولة في القارات الست، ليعود مجددا في 1 مايو المقبل إلى فلاديفوستوك لاستكمال مسيرته عبر البلد الأكبر في العالم.

ويقام كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018 على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

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