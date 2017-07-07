عاجل: مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل on July 7, 2017

عاجل: مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل.



ونشرت صورة للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضروبًا بطلقات بعد الوفاة رسميًا.

ولعب كندريك في الموسم الماضي 45 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة، في 3009 دقيقة لعب.

ونشرت صورة للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضروبًا بطلقات بعد الوفاة رسميًا. ولعب كندريك في الموسم الماضي 45 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة، في 3009 دقيقة لعب.



و جونسون كيندريك هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب كلاعب مقيم مع نادي الغرافة. لعب سابقاً مع نادي معيذر و انتقل الى الغرافة في عام 2016.

مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل، و جونسون كيندريك هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب كلاعب مقيم مع نادي الغرافة. لعب سابقاً مع نادي معيذر و انتقل الى الغرافة في عام 2016.

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