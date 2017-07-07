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عاجل: مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل

on July 7, 2017

عاجل: مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل.

لاعب الغرافة
ونشرت صورة للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضروبًا بطلقات بعد الوفاة رسميًا.

ولعب كندريك في الموسم الماضي 45 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة، في 3009 دقيقة لعب.

ونشرت صورة للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، مضروبًا بطلقات بعد الوفاة رسميًا. ولعب كندريك في الموسم الماضي 45 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع ثلاثة، في 3009 دقيقة لعب.
جونسون كندريك
و جونسون كيندريك هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب كلاعب مقيم مع نادي الغرافة. لعب سابقاً مع نادي معيذر و انتقل الى الغرافة في عام 2016.

مقتل جونسون كندريك لاعب الغرافة بطلقات نارية في البرازيل، و جونسون كيندريك هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب كلاعب مقيم مع نادي الغرافة. لعب سابقاً مع نادي معيذر و انتقل الى الغرافة في عام 2016.

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