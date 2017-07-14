جبهة العمل الاسلامي اشادت بعملية القدس البطولية on July 14, 2017

أشادت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، ب”عملية القدس البطولية والتي نفذها المجاهدون الشهداء الأبطال الثلاثة عند باب الأسباط في باحات المسجد الأقصى المبارك وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح آخرين.

ولفت البيان الى أن هذه “العملية الجريئة هي رد طبيعي ومتوقع على كل جرائم وإرهاب واعتداءات وانتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني وكل محاولات جنوده وقطعان مستوطنيه اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي ومتكرر”.

وأشارت الجبهة الى ان على “هذا العدو المحتل أن يفهم انه غير مرغوب فيه إطلاقا وأن أرض فلسطين الطاهرة تلفظه وأن المعركة معه مستمرة وطويلة ومهما بلغت التضحيات حتى يتم دحره وطرده وهزيمته، وحتى يمن الله علينا بالنصر والتحرير”.

وتوجهت إلى الشعب الفلسطيني الصامد وإلى كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة ب”ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود لأنه بالوحدة والجهاد والمقاومة يعود الحق إلى أهله وأصحابه”.



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