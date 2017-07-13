وزراء القوات تقاطعوا في آلية التعيينات مع حزب الله و أمل و الاشتراكي و المردة on July 13, 2017

وقالت مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” انّ وزراءها أصرّوا على التمسك بالآلية واحترام النصوص ودور الجهات الرقابية، ورفضت مقولة انّ الآليةتؤخّر التعيينات وتعرقلها لأنه يمكن وضع مهل زمنية والالتزام والتقيّد بها بما يؤدي الى بَتّ التعيينات في الوقت المطلوب، ولكن لا يجوز إطلاقاً التفَلّت من وضع الضوابط الضرورية التي تؤكد على البعد المؤسساتي الذي من دونه لا قيام للبنان الدولة”.

واعتبرت المصادر “انّ الدستور والقوانين والمؤسسات تشكّل المساحة التي تجمع اللبنانيين، و”القوات” تتمسّك بهذا النهج ليس استهدافاً لأحد بل حرصاً على ممارسة تُشكّل الضمانة لكل اللبنانيين. وفي هذا السياق شدّد الوزير بيار بو عاصي على “المزاوجة بين التمسّك الإلزامي بالآليّة، وبين السرعة ضمن مهل زمنية محددة تعطي الوزير العناصر التي تمكّنه من تقييم المرشحين بما يُسهّل عليه عملية الاختيار من داخل الملاك وخارجه”.

ولفتت المصادر الى انّ وزراء “القوات” تقاطعوا في آلية التعيينات مع “حزب الله” و”أمل” و”الاشتراكي” و”المردة”، وموقفها ثابت حرصاً على المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بما يعزّز منطق المؤسسات ويحصّن الدولة ويطمئن الناس.

ولفتت، من جهة ثانية، الى انّ وزراءها اعترضوا في الجلسة على اقتراح مقدّم من وزارة السياحة للتعاقد مع شركة “فيزيت ليبانون” Visit Lebanon لإتمامها على قاعدة التراضي، وتقاطعت مع “حزب الله” على الاعتراض نفسه، لكنّ هذا البند سلك طريقه إلى القرار بفعل التصويت مع تسجيل “القوات” اعتراضها”.

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