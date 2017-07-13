مكاري من معراب: حان الوقت لعودة النازحين الى بلادهم فخزينة الدولة لم تعد تحتمل on July 13, 2017

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في معراب آخر التطورات السياسية.

وعقب اللقاء، قال مكاري: “بحثت ورئيس القوات في الجلسة النيابية المقبلة. كما تناولنا موضوع سلسلة الرتب الرواتب التي يؤيدها الجميع، ولكن هناك بعض الأمور غير الواضحة التي كنا نفضل أن تبحث داخل الحكومة كي لا تأخذ حيزا من السجال داخل مجلس النواب”.

وفي موضوع النزوح السوري، اعتبر مكاري أن “النازحين السوريين باتوا يكبدون اللبنانيين الكثير من العناء، لا سيما أن خزينة الدولة لم تعد تحتمل، ناهيك عما يسببونه من إخلال بالأمن ومن وجود إرهابيين، وقد حان الوقت لعودتهم الى بلادهم”، لافتا إلى أن “القوات ستتقدم باقتراح حل إلى الحكومة يظهر الى العلن لاحقا. وفي كل الأحوال، الحكومة اللبنانية هي الوحيدة المخولة التقرير في مسألة النزوح السوري، لكنني أنصحها في هذا السياق، وبعد خبرة سابقة، إن كل الاتفاقات التي أبرمت مع النظام السوري، منذ الطائف وحتى اليوم، وإن دونت على الورق كان السوريون يستخدمونها فقط لمصلحتهم”.

وإذ نوه ب”الجهود التي تقوم بها القوى الأمنية من عمل جبار على الصعيد الداخلي أم على صعيد حماية البلد”، شدد مكاري على “أهمية النتائج التي تتجلى بما يقوم به الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الجيش اللبناني الذي يلقى دعما من الجميع، وأثبت أنه قادر على حماية الحدود اللبنانية”.

وردا على سؤال، قال مكاري: “تطرقنا الى الانتخابات النيابية المقبلة، ولو أن موضوع الترشيحات والتحالفات سابق لأوانه، ونحن والقوات في تعاون وتواصل دائمين”.

وجدد تأكيد “عدم رغبته في الترشح الى النيابة”.

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