حوري: عودة اللاجئين مرحب بها ومواجهة الارهاب مسؤولية الجيش حصرا on July 13, 2017

اعتبر عضو “كتلة المستقبل النيابية” النائب عمار حوري، في حديث لـ”إذاعة الفجر”، إن أي عودة للاشقاء السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم آمنين، هو أمر مرحب به من كل الكتل السياسية”.

أضاف: “إن من طرح موضوع التواصل مع النظام السوري، لم يطرحه لخدمة هؤلاء اللاجئين بل لخدمة النظام السوري وتعويمه، مع العلم أن الجميع يعرف أن هذا النظام هو من قام بتهجير السكان وشردهم ودمر بيوتهم، والبعض يحاول الخلط بين موضوع اللاجئين وموضوع الارهاب”.

وحول معركة عرسال وتداعياتها على الشارع اللبناني، قال حوري :”ان مواجهة الارهاب تحظى بإجماع وطني، ولكنها مسؤولية تعود للجيش اللبناني حصرا”. وأوضح أن “مشاركة أي فريق آخر بهذه العملية تزيد الأمور تعقيدا، وربما تؤدي الى نتائج سلبية، فالجيش اللبناني يملك القوة التي تؤهله لخوض أية معركة في مواجهة الارهاب والعدو الاسرائيلي”.

وحول كلام نصر الله الأخير، قال إن “هذا الكلام فيه شيء من التعالي على الدولة اللبنانية والتنظير عليها”.

وفي موضوع التعيينات، أعلن حوري أن “النقاش الذي يدور في مجلس الوزراء هو محاولة لتسهيل الأمور”.

وقال: “إن هذه الآلية هي ليست قانونا أو مرسوما، بل انها تفاهم حصل في مجلس الوزراء، وبالتالي يمكن تطويرها أو تعديلها بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية التي تؤدي الى نتائج عكسية”.



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