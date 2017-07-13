جنجنيان: السلسلة بند أول على جدول مجلس النواب واجماع على إقراره on July 13, 2017

رأى النائب شانت جنجانيان في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” أن “العجلة السياسية انطلقت ولو بوتيرة خجولة كما اننا نلمس أن هناك شفافية”، لافتا الى انه “من الطبيعي وجود خلاف في الامور السياسية”.

وأشار الى ان “البند الاول على جدول اعمال مجلس النواب هو ملف سلسلة الرتب والرواتب في ظل اجماع واضح على ضرورة اقراره”، آملا “انهاء الموازنة لأن هناك امورا اخرى بحاجة الى المعالجة”.

وعن النزوح السوري، رأى النائب جنجنيان أن “المخيمات تحولت الى عامل تفجيري للبلد على كل المستويات الامنية الاقتصادية والاجتماعية”، مذكرا ب “اقتراح رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لحل الملف عبر الامم المتحدة في ظل الخلاف الداخلي بشأن الحوار مع النظام السوري غير القادر على رسم سير المعارك في البلاد كما قال”.

وشكر “المؤسسة العسكرية التي اثبتت انها ساهرة على امن الحدود من خلال العمليات الاستباقية التي قامت بها في الفترة الاخيرة”.



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