القيادة الفلسطينية رحبت بقرار ابراهيم تجديد إقامات النازحين الفلسطينيين من سوريا on July 13, 2017

رحبت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان بقرار المدير العام للأمن اللواء عباس ابراهيم القاضي ب”تجديد اقامة النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان لمدة 6 اشهر مجانا قابلة للتجديد ولمرات عدة من دون رسوم”.

وشكرت القيادة الفلسطينية “جهود اللواء ابراهيم من اجل تخفيف معاناة النازحين الفلسطينيين، ولا سيما أن هذا القرار جاء ثمرة اللقاءات الذي عقدتها هذه القيادة مع اللواء ابراهيم والتي كان آخرها في سرايا صيدا قبل ايام”.

يشار إلى أن أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات تلقى إتصالا هاتفيا، قبل ظهر اليوم، من مدير مكتب اللواء إبراهيم والمسؤول عن الملف الفلسطيني في المديرية العامة للأمن العام المقدم محمد السبع أبلغه فيها بقرار اللواء ابراهيم.

وأثنى أبو العردات على القرار شاكرا للواء ابراهيم “جهوده في خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

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