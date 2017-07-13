اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الخميس 13 تموز 2017 on July 13, 2017

النهار

عجز أمني…

كثرت التعليقات عن حادثة الاعتداء على شرطيين في الجديدة تحت عناوين عجز الدولة في الرويسات والفنار.

ع بعبدا…

سئل أحد الوزراء “هل ثمة اتفاق على جدول الأعمال؟” فأجاب “لو الأمور ماشية كنا طلعنا ع بعبدا”.

لم تصل الدعوة…

قال مسؤول في حزب معارض إن قيادته لم تحدد موقفاً من دعوة الرئيس عون المعارضة الى بعبدا طالما أن الدعوة لم تصل بعد

المستقبل

يقال

إنّ جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت نقاشاً حول اقتراح لتعيين مستشارين اقتصاديين في السفارات اللبنانية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

الجمهورية

سأل أحد الوزراء لو أن الدولة قسّطت المباني الحكومية المستأجرة منذ عشرات السنين مثل أي مواطن لبناني لكانت سددّت الأقساط كاملة وأصبحت المباني ملكاً لها.

أشادت مرجعية روحية بإتفاق المرجعيات السياسية والدينية على موقف موحّد من أحداث عرسال ودعم الجيش عكس ما كان يحصل سابقاً.

عقد نائب شمالي مسيحي سلسلة إجتماعات مع مرشحين مستقلين للبحث في خوض الإنتخابات معهم، ما يؤكد أن خياراته الإنتخابية ليست محسومة مع جهة حزبية معيّنة.

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البناء

كواليس

قالت مصادر خليجية إنّ إحراج دول مقاطعة قطر في الحوار مع تيلرسون نابع من كون قطر في أجوبتها قد اقترحت رقابة مالية أميركية على المصارف القطرية من المصرف المركزي للتحقق من عدم وجود تحويلات للإرهاب، وسبق أن رفضتها دول المقاطعة وخصوصاً السعودية والإمارات، وجاءت المذكرة الأميركية القطرية تتبنّى ذلك في الحوار مع تيلرسون، وسيكون صعباً الجواب على سؤاله: لقد بدأتم إجراءاتكم تحت عنوان طلباتنا فإذا كنتم تستجيبون لطلبنا بضبط التحويلات فهل تثقون برقابتنا؟

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