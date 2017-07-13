التويني: العبث بالبيئة والشواطئ في لبنان خطيئة لا تغتفر on July 13, 2017

تطرق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني في بيان، إلى “موضوع الاملاك البحرية والشواطىء”، وقال: “إن ما فعلناه في السابق من عبث بالبيئة والشواطئ في لبنان خطيئة لا تغتفر، إن التمتع بالشواطئ هو حق لعامة الناس، وهو جزء من حقهم الطبيعي في الحياة الهنيئة والعيش في كنف الطبيعة. لقد باعوا الرمول وشوهوا الطبيعة والبحر، فأعدمت الطبيعة وحل الباطون مكان المساحات الخضراء، ومورست القرصنة العقارية في حقوق الدولة والبشر، لا يزال هنالك شاطىء رملي يتيم في مدينة بيروت”.

وتوجه ب”نداء عاجل الى المجلس البلدي رئيسا وأعضاء لإنقاذ هذه الفسحة الاخيرة المتاحة لشعبنا في بيروت”، وقال: “احموا الشاطىء البيروتي، وامنعوا الباطون عنه، واستملكوا عقارات الشاطىء، وأرجعوا إلى العاصمة ما لها علينا، وأزيلوا التشويه، وأعيدوا الرونق إلى بيروت عاصمة الجمال”.



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