تحضيرات لاستقبال ملكات جمال المغتربين.. الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحضر لزيارة الشبيبة إلى لبنان on July 12, 2017



يغادر الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم كندا متوجها إلى لبنان، لينضم للأمين العام للجامعة وسام قزي، ورئيس مجلس الشبيبة كلود جعيتاني، والعديد من مسؤولي الجامعة، لمتابعة التحضيرات لزيارة الشبيبة إلى الربوع اللبنانية Lebolution 17، والتي ستبدأ في العشرين من تموز الجاري، وللوقوف على آخر التحضيرات، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة ومديرية المغتربين والعديد من المؤسسات الرسمية.

كما ستتابع التحضيرات لاستقبال ملكات جمال المغتربين القادمات من مختلف القارات، وذلك بالتنسيق مع بلدية ضهور الشوير التي تنظم انتخاب ملكة جمال المغتربين بالتعاون مع وزارة السياحة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

وتأتي هذه الزيارة بعد المجلس العالمي الذي عقدته الجامعة في مكسيكو العاصمة في نهاية حزيران وبداية تموز، وكان على جدول أعماله إعادة توحيد الجامعة، وسوف تكون مناسبة لمتابعة هذا الموضوع، خصوصا مع الرئيس بيتر أشقر، ولإطلاع من يعنيهم الأمر على مقررات المجلس الذي منح الثقة للرئيس كساب لمتابعة الجهود في سبيل إعادة التوحيد هذه.



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والمعروف أن فريق الرئيس أشقر سيعقد مجلسه العالمي في أوائل آب لهذه الغاية.كما سيقوم وفد من الجامعة بزيارة العديد من المسؤولين والقيادات، لنقل هواجس المغتربين فيما يتعلق بالأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، خصوصا نتيجة النزوح السوري الذي يضغط على الاقتصاد اللبناني، ويدفع بالمزيد من الشباب اللبناني إلى الهجرة نتيجة تقلص فرص العمل، وسيطلع الوفد المسؤولين عما قامت به الجامعة كمجتمع مدني في الأمم المتحدة من أجل ذلك، وما ستقوم به كلوبي لبناني في بلدان القرار.وتكثف الجامعة نشاطاتها هذا الصيف في لبنان، فهذا ليس انعكاسا للنشاط المتزايد في صفوفها فحسب، بل لتوجيه رسالة ثقة بلبنان للمغتربين كي ينعموا بالصيف في بلدهم الأم، ورسالة تأييد للدولة وقواها الأمنية مجتمعة، وعلى رأسها الجيش اللبناني الباسل الذي يدافع عن السلم الأهلي، ويصون الحدود بدماء أفراده ضباطا وجنودا.