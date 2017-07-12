بلدية دير عمار استنكرت إنشاء مطمر للنفايات في البلدة on July 12, 2017

اجتمع مجلس بلدية دير عمار برئاسة رئيس البلدية الحاج خالد الدهيبي، وبعض الأعضاء، وأصدروا بيانا استنكروا فيه إنشاء مطمر للنفايات في البلدة نظرا للأضرار الجسيمة التي ستنتج عنه، وقد جاء فيه:”

أولا: جدد رئيس بلدية ديرعمار وأعضاء المجلس البلدي رفضهم التام لإنشاء مطمر للنفايات في بلدة ديرعمار مما له تأثير سلبي على المنطقة كلها.

ثانيا: نقل رئيس البلدية لأعضاء المجلس البلدي محتوى الاجتماع الذي حصل بينه وبين رئيس مجلس الوزراء وما دار من أحاديث حول إنشاء المطمر المذكور وشرح بالتفصيل عن الأثر السلبي لإنشاء المطمر وكم يبعد عن منازل أبناء البلدة وكم من الأراضي المجاورة المتضررة في حال تم إنشاؤه وأبلغه رفضه ورفض أعضاء المجلس البلدي وفعاليات البلدة لهذا المطمر ووعد الشيخ سعد بدراسة هذا الموضوع دراسة جدية واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة البلدة وأبنائها..

ثالثا: أبلغ رئيس بلدية دير عمار رئيس الوزراء عن الضرر الموجود الناتج عن شركة الكهرباء وعن حقل الرماية في الجبل وقال له حرفيا (إن ديرعمار أصبحت بلا بحر وبلا جبل)….

رابعا: تطرق رئيس البلدية الى حصة وحق أبناء ديرعمار من تبوؤ الوظائف إما في شركة الكهرباء وإما في شركات ومؤسسات أخرى لأن دير عمار مليئة بالخامات والكفاءات التي تستحقق ووعد الشيخ سعد أنه سيتابع هذا الموضوع….



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