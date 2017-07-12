الأمن الاستباقي.. تابع on July 12, 2017

برزت أمس العملية الاستباقية الجديدة التي نفذها الجيش وأضيفت إلى سجل عملياته الناجحة ضد الخلايا الإرهابية المتربصة بالأمن الوطني. وفي هذا الإطار تمكنت قوة من مديرية المخابرات من دهم مجموعة إرهابية متوارية في عرسال حيث أعلن بيان قيادة الجيش أنّه ولدى محاولة أفراد المجموعة مقاومة القوّة المداهمة، تصدّى لهم عناصر الدورية، ما أدّى إلى مقتل الإرهابيَين السوريَين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي وتوقيف ثلاثة آخرين، كما تمّ ضبط 7 عبوات معدّة للتفجير وحزاماً ناسفاً و50 كلغ من المواد المُستخدمة في تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى كميّة من الرمانات اليدوية والصواعق. مع الإشارة إلى أنّ الغاوي كان الرأس المدبّر لعملية التفجير التي حصلت في رأس بعلبك بتاريخ 24 أيار الفائت.

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