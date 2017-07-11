وهبي: حلفاء النظام السوري يتحينون الفرص لاعادة تلميعه on July 11, 2017

رأى عضو “كتلة المستقبل النيابية” النائب أمين وهبي ” أن الدعم الذي أبداه الرئيس سعد الحريري للجيش اللبناني ليس موقفا مستجدا”، موضحا “أن دعم الحريري للجيش هو للقيام بدوره على ترابه الوطني”.

واعتبر في حديث لاذاعة “الفجر” أن “حلفاء النظام السوري يتحينون الفرص من أجل إعادة تلميع صورة النظام السوري وإعادة محاولة تعزيز حضوره على الصعيد العربي والدولي”.

وشبه الحكومة ب”مجلس نيابي مصغر نظرا لتمثيل غالبية القوى السياسية فيها”، وأعلن “أن الحريري يبذل كل ما يستطيع من جهد من أجل أن ينتج قدر المستطاع لمصلحة لبنان”.



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