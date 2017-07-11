جعجع: للحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية on July 11, 2017

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “وجوب المحافظة على العدالة والتوازن داخل التركيبة اللبنانية الفريدة لأسباب وطنية وإنطلاقا من رغبتنا في صون الوضعية المستقرة المتشابكة في لبنان”.

وشدد جعجع على “ضرورة الحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية”، لافتا الى أنه “ينبغي اعتماد معيار الكفاءة في كل المناصب داخل الدولة سواء في الجامعة اللبنانية أو سواها”.

كلام جعجع جاء خلال استقباله في معراب وفدا من عمداء وأساتذة الجامعة اللبنانية، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات الدكتور غسان يارد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور ايلي الحاج موسى، ورئيس مصلحة الطلاب في الحزب جاد دميان.

وعرض الوفد أمام جعجع المشاكل التي تعانيها الجامعة اللبنانية بحيث طالب الأساتذة بتطبيق اللامركزية على الجامعة اذ لا يجوز أن تكون بعض المناطق خالية من فروع للجامعة الوطنية ويتكبد التلاميذ عناء الانتقال الى مناطق أخرى بعيدة عن مساكنهم ليحصلّوا تعليمهم. كما انتقد الأساتذة المحاصصة والطائفية والحزبية المعتمدة في التعيينات داخل الجامعة والتي لم تحترم المناصفة والتوازن بين المسيحيين والمسلمين.



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