اعتصام لعائلة يوسف تقلا ولجان المستأجرين في ضهر صربا احتجاجا على اعتداء تعرض له منزله on July 11, 2017

افيد أن عائلة وأقارب المستأجر يوسف تقلا نفذوا مع لجان المستأجرين في جونية، الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، ومناطق من بيروت اعتصاما في محلة ضهر صربا – جونية، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له منزل تقلا وتكسيره، ورفعت اللافتات المطالبة ب”الكف عن الإعتداءات.

وتلا عضو لجنة المستأجرين المهندس حسن شمس الدين بيانا قال فيه: “قلنا في الماضي إننا أصحاب حق، ولا يموت حق وراءه مطالب. واليوم، نقول إننا عائلات لدينا قيمة، وعلى الدولة أن تحمي قيمة الإنسان، فهي المسؤولة عن كل مواطن، وهي الضامنة لحقوق المواطنين، والواضح أنهم بهذا القانون استباحوا كل الشرائع والقيم؟ فهل أصبحنا سلعة يتاجرون بنا بشتى أنواع الترغيب والترهيب، كما حصل مع المستأجر تقلا بجونيه من اعتداء على منزله وتكسيره كليا من قبل المالك بغية إخراجه بالقوة”.

ودعا الدولة إلى “حماية المسنين والفقراء في منازلهم وتعاقب المعتدين، مطالبا الرؤساء الثلاثة ب”حماية مواطنيهم من تكرار ما حصل وما سيحصل مستقبلا”.

وكانت كلمات في الإعتصام أكدت أن “المشكلة ليست مع المالكين، بل مع قانون الإيجارات الجديد الجائر، داعية إلى “إقرار خطة وطنية للسكن وتعويض عادل وسكن بديل”.



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