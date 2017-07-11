أمل: نتائج معركة الموصل محطة في سياق الحرب على الارهاب on July 11, 2017

صدر عن المكتب السياسي في حركة “أمل” بيان، لمناسبة “بعد الانتصار الحاسم الذي حققه العراق في معركة “أم الربيعين” الفاصلة ضد الارهاب والمتمثلة بتحرير مدينة الموصل”، جاء فيه:

“لمناسبة النصر المؤزر على الارهاب وتحرير مدينة الموصل، تتقدم حركة أمل بالتهاني إلى كل فرد من افراد الجيش العراقي والحشد الشعبي والعشائر وعموم شعب العراق، ومن الحكومة التي ادارت هذه المعركة الفاصلة.

وتقف الحركة بإجلال أمام الموقف التاريخي للمرجعية الرشيدة المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني والذي كان لفتواه الشريفة الدور الحاسم، والتي منها تنفس صبح الانتصار بعد عسعسة ظلام الجريمة والتكفير.

ان نتائج معركة الموصل تؤكد حتمية انتصار منطق الدولة والحقيقة في مواجهة الارهاب والعصابات والوهم والاجرام، وهي محطة في سياق الحرب على الارهاب الذي يعصف بأوطاننا وبلداننا، وهو نصر يضاف الى المنجزات التي تحصل في لبنان وسوريا في المعارك التي ترسم حاضر ومستقبل بلادنا.

ان الدماء المباركة التي قدمها العراقيون هي قرابين فداء عن العالم بأجمعه الذي يدفع اليوم الضرائب الباهظة جراء إستفحال الارهاب الاسود على مساحة العالم. لقد انتصر مجددا الدم على الظلم وثقافة الإيمان على الجاهلية الجهلاء التي استباحت الحرمات والمقدسات”.



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