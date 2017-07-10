نديم الجميل: نرفض العودة الى معادلة خذوا الأمن ولكن عليكم التخلي عن السيادة والحرية on July 10, 2017

أكد النائب نديم الجميل رفضه “العودة الى المعادلة التي كانت مطروحة على لبنان بين 1990 و2005: تأخذوا الأمن ولكن عليكم التخلي عن السيادة والحرية”.

كلام الجميل جاء بعد القداس الاحتفالي الذي أقامه قسم إهمج الكتائبي في كنيسة البلدة، في حضور ممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الدكتور شربل يزبك ورئيسي بلديتي إهمج وبجة وأعضاء في المكتب السياسي ورئيس إقليم جبيل الكتائبي ومنسق “القوات اللبنانية” في المنطقة ورئيس اتحاد كرة الطائرة ومخاتير وحشد من أبناء البلدة ومنطقة جبيل.

وقال الجميل بعد كلمة رئيس القسم جورج أبي رميا: “هذه الكلمة موجهة الى الشهداء الى الابطال، هي كلمة الحق التي سمحت لنا ان نبقى في هذا الشرق وهذا الوطن على مدار آلاف السنين. ونحن جئنا لنؤكد أن هذه الشهادة لم تذهب سدى، فشهادتهم سمحت لنا بالبقاء كما سمحت لنا بإعادة بناء هذا الوطن كما نريد. وليست مصادفة ان نقيم القداديس لشهدائنا في عدة أمكنة. اليوم في إهمج وبالامس في كفرعبيدا والقبيات وفي كل المناطق من الشمال الى الجنوب وبيروت حيث سقط للكتائب شهداء. فشهداؤنا سقطوا على ال 10452 دون تفرقة بين المناطق. استشهدوا من أجل كل لبنان. هذا هو المعنى الاساسي في الدفاع عن وطننا ووجودنا وهويتنا اللبنانية”.

أضاف: “عندما ندافع عن هوية وديمقراطية نقوم بالدفاع عن لبنان والشعب اللبناني، فليس هناك من قضايا صغيرة وكبيرة. شهداؤنا لم يستشهدوا من أجل القضايا اليومية التي نعاني منها، ولا من أجل القليل من الزفت ولا من أجل الكهرباء وتأمين المياه، هذه القضايا التي يحاولون إلهاءنا بها اليوم. شهداؤنا دافعوا واستشهدوا من اجل الحرية والكرامة دون منة من أحد. لسنا بحاجة الى من يدافع عنا، لأنه عندما يدق الخطر، نحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا وعن شعبنا ووطننا، ولن نطلب من احد ان يدافع عنا”.

وتابع: “رأينا منذ عام 1990 حتى عام 2005 كيف كانت المعادلة مطروحة علينا: تأخذوا الأمن ولكن عليكم التخلي عن السيادة والحرية. سلمنا حريتنا مدة 15 سنة، ورأينا من حكمنا وتحكم بنا وكيف تصرف السوري بالوطن. واليوم لسنا أبدا على استعداد ان نستعيد هذه المرحلة السوداء، وأن نستبدل الجزمة السورية بأخرى ايرانية تحاول التحكم بلبنان من جديد. نريد أن نعيش في هذا البلد بأمن وسلام وحرية، في وطن نحن نحكم ونتحكم به. نضالنا ككتائب هو الذي رسمه شهداء الكتائب وشهداء المقاومة اللبنانية من ألوف السنين. هو نفس النضال، حيث سقط لنا شهداء في كل مرحلة وصولا الى شهداء ثورة الأرز من بيار الى جبران وأنطوان وعدد من الشهداء الذين كانت لديهم قضية”.

وقال الجميل: “ثورة الارز المستمرة منذ مئات السنين والتي ترجمت في وحدة وطنية حقيقية سنة 2005 يجب ان تستمر، لأننا نحن كمسيحيين بنينا هذا الوطن وسنستمر به بالشراكة الاسلامية المسيحية الحقيقية، لأننا متساوون في هذا الوطن في الحقوق والواجبات. هذا الوطن، لسنا على استعداد أن نتقوقع به، لأن شهداءنا لم يموتوا من أجل أن ننسى البقاع لنتقوقع في جبيل، أو ننسى القبيات وعكار ونتقوقع في البترون، أو ان ننسى الجنوب لنتقوقع في الدامور. فهذا الأمر غير وارد على الإطلاق. لقد تأمنت الاستمرارية والوجود عبر انفتاحنا وانتشاريتنا على كامل الأراضي اللبنانية ليكون دفاعنا عن كل لبنان”.

أضاف: “نعرف ان لبنان هو لبنان واحد وجيش واحد وقضاء واحد ومؤسسات واحدة وقضية واحدة هي القضية اللبنانية. والتراجع الذي نراه اليوم ناتج عن التقوقع والانعزال الذي نفكر به. على لبنان ان يبقى كما هو. وسنستمر كحزب كتائب مع رفاقنا في النضال في المقاومة اللبنانية، مع القوات اللبنانية مع الوطنيين الأحرار وكل حلفائنا في هذا النضال، ولن تفرقنا السياسات الآنية والصغيرة. لذا مطلوب منا الوحدة من جديد. واتمنى كمسيحيين ان نكون يدا واحدة من أجل القضية التي جمعتنا في الماضي وهي أكبر من أي شخص أو حزب”.

وختم: “معا سنستمر رغم الظرف الاجتماعي الصعب، فعندما نخلق لهذا البلد استقرارا حقيقيا وديمقراطية حقيقية وتداول للسلطة بصورة دورية، تعود الاستثمارات وتتأمن فرص العمل ولا يفكر الشباب بالهجرة بل بالبقاء ليساهموا بالبناء والنضال من أجل مستقبل زاهر”.



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