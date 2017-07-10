فرنجية: أثبتنا في مختلف الوزارات أننا لا نستعمل أسلوب الكيدية on July 10, 2017

أكد رئيس تيار “المرده” النائب سليمان فرنجية أمام وفد من ممثلي عائلات ضهور الهوا في قضاء الكورة، ان “الدولة للجميع ولا يمكن ان تكون التقديمات لناس دون آخرين، ولا تبعا لظرف او حاجة”.

وقال: “أنا أقدر صبركم وتحملكم وما تعانون من حرمان يعانيه معظم القرى والبلدات، وسنحاول المساعدة ضمن الامكانيات من منطلق حقوقكم، وقد أثبتنا في مختلف المواقع والوزارات اننا لا نميز ولا نحاسب ولا نستعمل اسلوب الكيدية على غرار البعض”.

وختم: “إن ايمانكم بأرضكم ووطنكم منحكم الصبر، والصبر ميزة، وكما اننا ايماننا ثابت بوطن واحد يجب ان نتوصل الى احقاق انماء متوازن وواحد”.

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