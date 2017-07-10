فارس: عودة النازحين تقتضي تنسيقا متكاملا بين الحكومتين السورية واللبنانية on July 10, 2017

قال النائب الدكتور مروان فارس، في تصريح اليوم: “ان الانتصار الكبير الذي تحقق في العراق على يد الشعب العراقي والجيش، يؤكد ان الشعوب تستطيع وضع حد للذين يستعملون الديانات السماوية وخصوصا الاسلام لتحقيق مآربهم”.

واعتبر ان “تحرير الموصل وبقية المدن والقرى العراقية ليس الا مقدمة لانهاء الحالة الداعشية التي تحاول وضع اليد على سوريا والعراق وكامل منطقة الهلال الخصيب”.

ورأى ان “مقاومة الارهاب لا تنحصر فقط في العراق بل ستطاول كل المدن والارياف من بغداد والموصل الى لبنان، فما يحصل في بلدة عرسال اللبنانية يطاول البلدة نفسها وبقية قرى منطقة البقاع الشمالي، الا ان الاستغلال الحاصل بعد مقتل الموقوفين السوريين الاربعة، يشير الى ان موضوع النازحين السوريين بدأ يظهر للعلن موضوع انحياز الى فريق من اللبنانيين على حساب آخر”.

وشدد على ان “عودة النازحين السوريين تقتضي تنسيقا متكاملا بين الحكومتين السورية واللبنانية، واذا اراد اللبنانيون فعلا ان يحلوا قضية النزوح فهناك مناطق شاسعة في سوريا، ونستطيع ان نجد حلا فوريا لكل هذه القضية التي اصبحت في يد البعض من اللبنانيين اداة استغلال للهيئات الدولية التي لا تريد عودة النازحين السوريين الى سوريا، تغطية هذه الهيئات هي قضية استغلال يفيد منها الكثيرون ممن يدعون مساعدة النازحين وعائلاتهم”.



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