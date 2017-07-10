شيخ قريب من «حزب الله» يطالب النساء بإزالة صورهنّ من «السوشيال ميديا» on July 10, 2017

«الراي»

«المرأة والشجرة»، عنوان صار من الأكثر تَداولاً على مواقع التواصل في لبنان التي «اشتعلت» بـ «مع وضدّ» ما خلص إليه رجل الدين السيد سامي خضرا في معرض انتقاده وضْع النساء صورهنّ على «السوشيال ميديا»، مطالباً إياهنّ باستبدالها بصورة «شجرة أو آية قرآنية أو حديث شريف أو منظر طبيعي أو طفل».

والفيديو الذي نال أكثر من 15 ألف مشاهدة على صفحة خضرا على «فيسبوك» ونُشر تحت عنوان «تقول إي شوفيها اذا حطيتْ صورتي؟»، يُظهِر رجل الدين الشيعي (القريب من «حزب الله») وهو يتحدث أمام جمْعٍ عن النساء وصورهنّ على مواقع التواصل، قائلاً: «لنتحدّث بلا مجاملات، كي لا تقول إحداهنّ الآن شوفيها إذا حطّيت صورتي؟… فيها ومئة فيها. أولاً انت لم تتصوّري صورة واحدة وقمتِ بنشرها، بل تصوّرتِ شي 20 و30 صورة ونقّيتي أكتر صورة حلوة وفيها إغراء وتدبيل عيون وحطيتيها»، مضيفاً: «حطوا آية قرآنية، أو حديث شريف، شجرة، منظر طبيعي، طفل، أي شي تاني». وتابع: «صبية حاطة صورتها وجايي مئات الرجال والشباب وبيعملوا لايكات، ومين انتِ، وشو بتعملي؟».

وأثار الفيديو انقساماً كبيراً بين مؤيّدين لـ «الكلام الذهب» وبين رافضين من منطلق الاعتراض على تقييد المرأة «فهي ليست شجرة». ولم يتوانَ ناشطون عبر حسابات شهيرة (بينها حساب «موتورة») عن نشر صورة لمجموعة من الأشجار مع تعليق: «صورة إلي أنا وأصحابي اليوم من البقاع. انا تاني وحدة عالشمال».

وجاء التعليق الأقوى من بادية فحص كريمة العلامة الراحل السيد هاني فحص التي كتبتْ على «فيسبوك»: «ضعي شجرة مكان صورتك، ضعي خشبة، طاولة، ضعي وجه قردة أو حمارة أو كلبة، ضعي مكان صورتك جزمة، دولاب سيارة، مكب نفايات، كسارة (…) ضعي مكان صورتك العهد القوي والحزب القوي والكرامة والشعب العنيد (…) وبوظة ع تلج وشوية تراب وأرزة وزيتونة وشتلة التبغ (…) وكتف الجبل وعمق الوادي وصخرة الروشة وصخرة جبل عامل (…)».

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