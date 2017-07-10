حوري: الامم المتحدة الجهة الوحيدة الصالحة للبحث في آلية عودة النازحين on July 10, 2017

أكد النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3″، ان “المؤسسة العسكرية هي نقطة اجماع وطني، ونحن على ثقة بأنها تملك الشفافية الكافية للوصول الى النتيجة في التحقيق الذي تجريه بعد حادثة وفاة اربعة من الموقوفين السوريين”.

وقال: “ليس مقبولا ان يتم منع تقييم المؤسسة العسكرية والحديث عنها ولو من ناحية موضوعية”.

ورأى أنه “يجب الإلتزام بالدستور والقوانين، والموضوعية بعيدا عن المزايدة في حب المؤسسة العسكرية الذي نتفق عليه جميعا”.

وعن موضوع عودة النازحين، اعتبر أن “الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة الصالحة للبحث في آلية عودة النازحين وليس عبر الحكومة اللبنانية، وبخاصة أن العودة مرتبطة بمناطق لا تزال خاضعة لتعقيدات”، مؤكدا ان “التواصل الامني قائم منذ مدة”.



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