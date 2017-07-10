حرب علق على انتخابات نقابة المعلمين: أخشى تحول النقابات إلى نعاج لإرضاء الحاكمين وإهمال حقوق القطاعات on July 10, 2017

علق النائب بطرس حرب على إنتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة وقال:

“من المؤسف جدا أن تضع الأحزاب السياسية يدها على الحركة النقابية في البلاد، وما جرى في انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة البارحة هو خير دليل على وجود تصميم لدى السلطة الحاكمة والأحزاب المتعاونة فيها لإسكات الأصوات المعارضة المطالبة بحقوق المعنيين في كل القطاعات”.

اضاف:”ما جرى البارحة ليس إلا تكريسا لهذه الهيمنة التي ستقضي على الحياة السياسية وعلى الحركات النقابية وستحول النقابات إلى أدوات في يد السلطة الحاكمة، وهو أمرٌ سيحول دون تحقيق المطالب الشعبية في حال تحول النقابات إلى نقابات حزبية وليس إلى نقابات قطاعية، وهذا متعلق أيضا بسلسلة الرتب والرواتب. وإن هذا مرتبط بالمعركة التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

وأبدى حرب تخوفه من “تحول النقابات إلى نعاج همها إرضاء السلطة الحاكمة ومن تمثل على حساب حقوق من تمثل هذه النقابات، وهذا ما دفعنا إلى إبداء ملاحظاتنا، لأن المواقف الصادرة عن الحكومة حول كيفية تعيين المديرين العامين مثلا وإلغاء الآلية التي كانت تقوم باختيار الأكفأ لمركز معين، نراها تُستبدَل بأن يعمد الوزير إلى اختيار المرشح الذي يريده دون المرور بآلية التعيين التي يشارك فيها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية، وفي هذا دليل آخر على تحول الإدارات في الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة فيها إلى مراكز نفوذ لمن هم في السلطة، وليس مراكز لأصحاب الكفاءة والأخلاق والخبرة المطلوبة لكي يتولوا خدمة الشأن العام وتأمين حقوق المواطنين”.



التعليقات