الاتحاد العمالي حيا الجيش على عملية عرسال: لانصاف العسكريين وقوى الأمن بالسلسلة on July 10, 2017

توجه الاتحاد العمالي العام في بيان اليوم، الى “الجيش الوطني بالتحية والتقدير”، داعيا الى “وقفة إجلال لشهدائه وجرحاه”، محييا “قيادته وضباطه وكافة رتبائه وأفراده، على “العملية البطولية التي قام بها في عرسال”، داعيا “جميع اللبنانيين قاطبة للالتفاف حوله وحول القوى الأمنية المولجة بالحفاظ على أمنهم وأمانهم وأرضهم”، مستنكرا “مواقف بعض المتربصين شرا به”، مطالبا “بوقف الحملات الإعلامية المغرضة من بعض الجهات والأفراد التي لا هم لها سوى المساس بالوطن والمواطن فضلا عن مؤسسة الجيش اللبناني”.

وختم: “في هذه المناسبة، فإن الاتحاد العمالي الذي رفع الصوت مع كافة الأطراف صاحبة الحق بسلسلة الرتب والرواتب، يشدد اليوم على إنصاف جميع العسكريين والقوى الأمنية والمتقاعدين بإقرار هذه السلسلة استجابة لحقوق من حافظ على حدود وأمن البلاد ودفع في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين”.

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