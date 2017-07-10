استدعاء الصحافي فداء عيتاني بسبب «بوست» ضد باسيل on July 10, 2017

«الراي»

تَداول ناشطون لبنانيون أمس خبر استدعاء الصحافي فداء عيتاني للتحقيق معه من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

ونقل الناشطون عن حسام عيتاني (شقيق فداء) ان استدعاء الأخير جاء على خلفية «بوست» على موقع «فيسبوك» انتقد فيه وزير الخارجية جبران باسيل ما دفع الأخير إلى التقدم بدعوى ضده.

وكان عيتاني، أشار في آخر ما كتبه (الأحد الماضي) تحت عنوان «اعتراض النفس الأخير» وتضمّن انتقاداً لاذعاً للرئيس العماد ميشال عون والمحيطين به وللعملية التي نفّذها الجيش اللبناني أخيراً في عرسال: «غداً (أي امس) سأمثل أمام التحقيق، في قضية لم أبلغ بمضمونها رسمياً بعد، إلا أنها ولا شك جزء من جو عام بات ينتشر ويطالب بمنع الاعتراض».

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