أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الاثنين 10 تموز 2017 on July 10, 2017



النهار

يستمر تلفزيون لبنان من دون رئيس لمجلس الإدارة ومدير عام في انتظار التعيين الجديد الذي لم يُبصر النور رغم الآلية التي اعُتمدت وتوقّفت لأسباب مجهولة.

يتّهم رؤساء بلديات وزيراً نافذاً بالوقوف وراء الشروط التعجيزيّة في قانون الانتخابات للراغبين منهم في الترشّح.

لوحظ رفع لافتات في مدينة عاليه وعدد من البلدات المجاورة تحيّي مواقف الوزير طلال أرسلان وترحّب به.

البناء

بعد فترة من التصعيد عاد نائب بارز إلى فتح الباب مجدّداً أمام التحالف الانتخابي مع مسؤول حكومي، الأمر الذي اعتبره متابعون دليلاً على أنّ حسابات الماكينة الانتخابية في الحزب الذي يرأسه النائب المُشار إليه خلصت إلى ضرورة العودة إلى هذا التحالف، الذي أدّى في دورات عدة سابقة إلى نتائج ممتازة للطرفين في الدوائر الانتخابية التي لهما وجود فيها.

الجمهورية

قال سفير سابق إنه لا يعوِّل على نتائج قمّة “العشرين” وإن الحلّ لقضية إقليمية لن يكون في المدى القريب.

كشفت مصادر حزبية أن الامور ذاهبة الى مزيد من الإفتراق بين حليفين حديثين في المرحلة المقبلة.

إشترط رئيس أحد الكتل النيابية على مرشّح في البقاع أن لا يترشّح قريبه ضدّه في الشمال لكي يتحالف معه بقاعاً.

المستقبل

إن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل اعتذر ونواب حزبه عن عدم توقيع عريضة نيابية تطالب بتمديد مهلة استقالة رؤساء البلديات الراغبين في الترشّح للانتخابات بعد أن وعدهم بذلك.

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