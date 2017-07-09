ضجّة في بيروت للتلويح بعلميْ لبنان وإسرائيل معاً on July 9, 2017

شابُ في مدريد يلوّح بالعلمين الإسرائيلي واللبناني معاً خلال احتفالية ليلية للمثليين ضمن مهرجان «madrid world pride 2017».

مقطع فيديو، أثار ضجّة في بيروت بعدما نشره الياد كوهين على صفحتيه على انستغرام وفيسبوك وتناولتْه مواقع الكترونية لبنانية ولاسيما بعد التداول بأنه كان يقف بجانب رافِع العلميْن (على شاحنة) وتحتهما شعار come together هو اللبناني ع. روماني.

ورغم ما نقلتْه تقارير عن نفي روماني أن يكون هو الذي يلتقط الصور، فإن مقاطع فيديو نشرها كوهين على مواقع التواصل تُظهر وجود روماني في أحد احتفالات madrid world pride مع الإسرائيلي إلياد وأصدقاء آخرين، وهو ما فجّر تعليقات على منصات السوشال ميديا، تَداخل فيها السياسي الرافض أي «تطبيع مع العدوّ» مع الاجتماعي الذي «يدين» المثليّة وصولاً الى اعتبار ظهور لبناني مع اسرائيلي «شذوذاً في الميول الوطنية» والحديث عن «مؤامرة اسرائيلية تستغلّ مجتمع المثليين للتسلل الى الساحة اللبنانية».

ويُذكر أن كوهين نشر صورة «العلمين» مع تعليق كتب فيه بالانكليزية: «بالنسبة لي هذا ما يعنيه madrid world pride، اننا جميعنا واحد أياً تكن ومهما كنتَ».

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