بلدية الشويفات استنكرت الاعتداء على عناصر الصليب الأحمر on July 9, 2017

استنكرت بلدية مدينة الشويفات، في بيان، “الاعتداء بالضرب على عناصر مركز الشويفات في الصليب الأحمر اللبناني، حيث كانوا بمهمة إنسانية على مفرق بشامون”، مناشدة المعنيين “اتخاذ أقصى العقوبات بحق الفاعلين الذين ساورتهم غرائزهم للتعدي على شباب تطوعوا لخدمة المواطن وعدم تمييزهم في البذل والعطاء”.

وإذ أكدت دعمها لمركز الشويفات في الصليب الأحمر “ماديا ومعنويا للقيام برسالته الإنسانية”، أعربت عن أسفها لأن المؤسسات الأهلية “باتت لقمة سائغة أمام الزعران، وعلى الدولة اتخاذ أقسى العقوبات بحقهم”.

وختمت: “بالامس أيضا تعرض عناصر للدفاع المدني في قانا لاعتداء بينما كانوا يقومون بمهمة إنقاذ من حريق، فتحية منا لعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على جهودهم الجبارة، ونحن إلى جانبهم أمس واليوم وغدا”.

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