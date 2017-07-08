وزير الدفاع اللبناني:يجب أن نعترف بأن المسيحيين يفضلون أن يكونوا ضباطاً لا عسكريين on July 8, 2017

اعتبر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ان على الجميع تسهيل مهمة الجيش ولكي يساهم الجميع يجب ان نقنعهم بأن الاستثمار بالجيش ليس بالسلاح فقط بل بالدعم والتوجيه.

وفي لقاء نظمته مؤسسة «لابورا» في كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند في بينو ـ عكار، أكد الصراف انه يجب ان نعترف بأن المسيحيين يفضلون أن يكونوا ضباطا لا عسكريين، فهذه الندوة قسم منها مخصص لإقناع الجميع بأننا نريد ضباطا مسلمين ونريد عسكريين من المسيحيين، واذا التقى مسيحي ومسلم في لقاء، أو على حاجز او في صف جامعي عندها نكرس المحبة والمعرفة والحياة مع بعضنا، وهذا قد يجنب العسكر الدخول في معركة ودم.

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