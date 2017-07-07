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الامن العام:النتيجة النهائية لمباراة تعيين ضابطي اختصاص موسيقى

on July 7, 2017


صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:
أولا: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن صدور النتيجة النهائية لمباراة تعيين ضابطي اختصاص موسيقى.

ثانيا: يتابع المرشحان الناجحان الأولان المعيَّنان برتبة ملازم متمرن اختصاص موسيقى دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لمدة ثلاثة أشهر في المديرية العامة للأمن العام، على أن يحدد موعدها لاحقا.
ثالثا: لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت : www.general-security.gov.lb . 

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