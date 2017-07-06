مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين on July 6, 2017

تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. (العدد الطلوب 26)

آخر مهلة تقديم الطلبات في مبنى مجلس الخدمة المدنية : 12-8-2017

تاريخ المباراة : 26-8-2017

أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة 12-8-2017

بالنسبة للمرشحة ، يشترط أن تكون ‘ عزباء ” على أن ترفق صاحبة العلاقة ، اثباتاً لذلك ، بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر من تارخ تقديم الطلب .

حيازة الإجازة في الحقوق اللبنانية أو في العلوم السياسية والادارية أو العلاقات الدولية أو الدبلوماسية أو الاقتصاد أو التاريخ أو ما يعادل هذه الاجازات الجامعية في ذات الاختصاصات .

لمزيد من التفاصيل حول برنامج المباراة والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب النقر على الرابط التالي: https://goo.gl/d1pXNs

وللتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي: https://goo.gl/ZWNNLe

يقوم المعهد بإعداد المتقدّمين المحتملين لتلك الوظائف وتحضيرهم ذهنياً ونفسياً وعلمياً على أساس هذه الوظائف ووفقاً لشروطها، مؤمنين بقدراتهم وبمبادىء الكفاءة والمهنية والجديّة وأنّه “من جدّ وجد” وليس بمبدأ “الواسطة”.

– في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .

– لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.

– كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .

– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية أنطلياس: 04403352 أو لابورا زحلة : 08829799 أو لابورا لبعا: 07230002 أو لابورا البترون : 06741041

في حال تقدمت بطلب لدى مجلس الخدمة المدنية الرجاء ارسال رسالة نصية sms أو whatsup على رقم لابورا 78893447 تتضمن اسمك الثلاثي ورقم الطلب والوظيفة التي تقدمتم لها

تتسم الوظيفة العامة بالديمومة والإستقرار وتؤمن لصاحبها مجموعة حقوق وضمانات وامتيازات .

1. الحقوق المالية

الراتب – التعويض العائلي – التعويض الخاص – التعويض عن الاعمال الاضافية – تعويض الانتقال واجور النقل – تعويض مسؤولية صندوق – تعويض سيارة – تعويض تمثيل – تعويض ساعات الليل – بدل اغتراب – المكافآت النقدية – المساعدات المرضية – مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف أو في حال وفاة احد افراد عائلته – المساعدات والمنح وسائر المنافع .

2. ساعات العمل

– تتراوح بين 32 و 35 ساعة أسبوعيًا .

– ساعات العمل الشهرية في القطاع العام 128 ساعة مقارنة مع ساعات العمل الشهرية في القطاع الخاص 192 ساعة.

3. الإجازات

– إجازة سنوية براتب كامل لمدّة 20 يوم.

– إجازة براتب كامل لمدة أسبوع وذلك في حالة زواجه، او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

– الاجازات بدون راتب (لا تزيد على ثلاثة اشهر) .

– اجازات الأمومة (لمدة اقصاها 70 يوماً) .

– الاجازات الصحية.

4. حوافز أخرى:

– الولادة : يمنح الموظف نصف اساس الراتب .

– الزواج : يمنح الموظف راتب شهرين .

– الوفاة : يمنح الموظف راتب شهرين عند وفاة احد افراد العائلة .

– في المرحلة المدرسية يمنح الاب عن ابنه بين 950.000 و 2.500.0000 ل.ل. وفي المرحلة الجامعية من 2.520.000 الى 3.140.000 ل.ل.

– الراتب : يستمر الموظف مع زوجته ووالديه بالاستفادة من تقديمات التعاونية حتى بعد التقاعد وتستمر الزوجة بعد وفاته .

– يستفيد الموظف من بدل نقل ل.ل. 8000 يوميا ماعدا أيام العطل .

– ساعات اضافية بين 40 و 75 ساعة تحسب الساعة بساعة ونصف .

– الاشتراك بلجان بين ل.ل. 50,000 و75,000 للجلسة على ان لاتزيد عن 4 جلسات في الشهر .

– يحق للموظف اخذ اجازة بدون راتب لمدة 3 اشهر .

– يحق للموظف تلقي العلاج في الخارج .

– يتستفيد الموظف مع أفراد عائلته من تعاونية موظفي الدولة فيسترجع 75% من حق الدواء و10% من فاتورة الاستشفاء وتستمر هذه الاستفادة حتى الوفاة .

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