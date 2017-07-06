جمعية راصد لحقوق الانسان تنظم ورشة عمل بعنوان: السلبيات والايجابيات لبرنامج الترفيع الالي في مدارس الاونروا on July 6, 2017

نظمت جمعية راصد لحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان ((السلبيات والايجابيات لبرنامج الترفيع الالي في مدارس الاونروا)) وذلك يوم الاربعاء 5/7/2017.

وقد تميز الحضور بشخصيات اجتماعية وتربوية إضافة لممثلي عن وكالة الأونروا في لبنان وقد حضر الورشة كل من: مدير التربية والتعليم في الاونروا الاستاذ سالم ديب ووفد تربوي مكون من مدير منطقة صور الاستاذ فوزي كساب، ومديرة التربية والتعليم في منطقة صور الاستاذة ابتسام خلف، ومدير التربية والتعليم في منطقة صيدا الاستاذ محمود زيدان، ومديرة التربية والتعليم في منطقة بيروت الاستاذة ايمان مصرية، ومسؤولة التقييم والمتابعة في وكالة الاونروا في لبنان الاستاذة ميرنا شما، والاستاذ عبد السلام اسماعيل عن اتحاد الموظفين في الاونروا.

ومن مؤسسات المجتمع المدني حضر كل من: الاستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والاستاذ محمد دهشة رئيس منتدى الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان، والاستاذة أمنة عوض مديرة معهد الترتيب العربي للتدريب وتطوير المهارات، والاستاذة هبة قاسم اخصائية تربوية من اللقاء الشبابي الفلسطيني، والاستاذ محمد كليب من جمعية التكافل، وناشطين في المجتمع المدني، بالإضافة الى اعضاء مجلس الادارة لجمعية راصد ومدير مكتب مخيم عين الحلوة في الجمعية الاستاذ محمود عطايا.

افتتح ورشة العمل، د. رمزي عوض رئيس مجلس ادارة جمعية راصد لحقوق الانسان، مقدما سبب هذه الورشة والهدف منها وهو خلق تواصل وحوار بين المجتمع المدني مع وكالة الاونروا، عارضا رؤية الجمعية حول برنامج الترفيع الالي ومشاكله وايجابياته، والحلول الممكنة لها والمقترحة بما يتناسب مع تعزيز حقوق الإنسان.

وبعدها قدم الاستاذ سالم ديب شرحا مفصلا عن برنامج الترفيع الالي ورؤية الاونروا الكاملة في التربية والتعليم، وبعدها افتتح باب النقاش وقدم الحضور مداخلاتهم وجرى نقاش بناء حول عدد من النقاط ما بين وفد الاونروا والحضور، وقد أجاب ممثلوا الوكالة عن كافة التساؤلات ووعدوا بتنظيم مؤتمر موسع يناقشون من خلاله عدد من القضايا التربوية والتعليمية التي تخص الوكالة ومسيرتها في تعزيز حقوق اللاجئ الفلسطيني.

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