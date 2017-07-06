جريمة إغتيال الرئيس بشير الجميل امام المجلس العدلي غدا on July 6, 2017



يلتئم المجلس العدلي عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة 7 تموز الحالي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لمتابعة النظر في جريمة إغتيال رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير الجميل ورفاقه في 14 أيلول 1982.



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وأوضح ستخصص الجلسة لمرافعة وكلاء الدفاع في هذه القضية، بعد أن جردت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة حبيب الشرتوني من حقوقه المدنية، وشريكه المتهم الآخر نبيل العلم الذي كان مسؤولا وقتها في الحزب السوري القومي الاجتماعي.وينتظر أن تؤدي هذه المرافعات الى التعجيل في إصدار الحكم في هذه الجريمة التي مر عليها ما يقارب الخمسة وثلاثين سنة والذي سقط فيها 21 شهيدا الى جانب الرئيس بشير الجميل.