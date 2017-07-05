حزب لبنان أطلق رسميا نشاطه وعرض برنامجه وأهدافه واستراتيجيته on July 5, 2017

أطلق “حزب لبنان” رسميا نشاطه من خلال عرضين أقامهما في 3 و4 تموز في فندق “سمول فيل” – المتحف للتعريف ببرنامج الحزب وأهدافه واستراتيجيته وتقديم فريق العمل، في حضور حشد من الأعضاء والناشطين والاعلاميين.

وأعلن بيان للحزب أنه “تأسس في 26 تشرين الأول من قبل مجموعة من المواطنين اللبنانيين الناشطين في مختلف المجالات المهنية بهدف تعزيز رؤية حديثة للبنان ووضع برنامج إصلاحي من شأنه رفع البلاد الى مصاف الدول المتحضرة”.

ورأى أنه “لا يزال ثمة أمل بغد أفضل للبلاد من خلال تطبيق عدد من البرامج والتشريعات والإصلاحات القابلة للتنفيذ بطريقة سلمية وديموقراطية عن طريق توحيد اللبنانيين داخل لبنان وخارجه على أساس برنامج سياسي واقعي”، لافتا إلى أن “حزب لبنان قانوني، ويلتزم الدستور اللبناني التزاما كاملا”.

وأشار إلى أن “الحزب يقوم على قاعدة أساسية هي وحدة اللبنانيين والمساواة في الحقوق والعلمانية الاختيارية في الأحوال الشخصية وسيادة القانون وسيادة السلام وتطبيق العلمانية الإدارية، وهو يسعى الى استئصال الفساد وتأمين الخدمات الأساسية، مثل إدارة النفايات والكهرباء والمياه والإنترنت للمواطنين”.

وتطرق إلى “برنامج الحزب الشامل لتحسين أداء قطاعات عدة منها: الصحة العامة والتعليم وضمان الشيخوخة ونظام التقاعد والإسكان والمساعدة الاجتماعية وإدارة المالية العامة والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك اعتماد 3 لغات رسمية للحفاظ على التواصل بين لبنان المقيم والمغترب”.

ولفت إلى أنه “يتم تمويل الحزب بالكامل من خلال التبرعات التي تخضع للتدقيق المحاسبي، ويتم نشر الحسابات والتدقيق على الموقع”، مشيرا إلى أن “الحزب يعتمد على حوكمة مؤسسية واضحة وشرعة أخلاقية صارمة يلتزم بها الأعضاء والممثلون”.

وخلال العرض، قدم رئيس اللجنة التنفيذية جاك مشعلاني ونائب الرئيس لينا حمدان عرضا مفصلا عن أهداف الحزبب وبرنامجه واستراتيجيته.

ورد أعضاء اللجنة التنفيذية وجيه عكاري، توفيق طاسو، فدى عاليه، شربل النجار، وعبد الكريم كريديه على أسئلة الحضور.

وشمل النقاش مواضيع عدة عن حقوق المرأة إلى الاستراتيجية، وصولا الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت البيان إلى أن “حزب لبنان يطرح نفسه كمنصة سياسية مفتوحة تسعى الى تثبيت وجودها في كل ركن وكل بلدية في أنحاء الوطن توصلا الى تقديم 128 مرشحا للانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2018”.

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