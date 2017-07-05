بالصور.. ميشال فاضل افتتح مطعمه “دياز” on July 5, 2017

افتتح الموزع الموسيقي ميشال فاضل مطعمه الخاص Dieze في منطقة غزير- كفرحباب بحضور حشد كبير من اهل الصحافة والاعلام .

وضمن اجواء مميزة استقبل ميشال فاضل وزوجته جويل وابنتاهما الجميع حيث رحبوا بالحضور بحرارة وحفاوة كبيرتين.

وعلى هامش الحفل، اجرى “ميشال فاضل” العديد من اللقاءات الاعلامية، اضافة الى عدة وصلات فنية قدّمها كل من ريتا بو صالح ومعن زكاري المنتميان الى شركة Quartet الفنية الخاصة بفاضل.

كما فاجأ “فاضل” الحضور بالعزف على البيانو وكالعادة كان محط اعجاب كل من حضر السهرة حيث علا التصفيق الحار في أرجاء المطعم الراقي الذي حرص ميشال ان يشبه رؤيته الراقية للفن.استمتع الحاضرون بالسهرة التي اتسمت بالرقي وحميمية اللقاء حيث تعرف الجميع عن قرب على الموزع ميشال فاضل وعلى عائلته الراقية.

ويتميز مطعم “دياز” انه يحمل بصمات ميشال فاضل الفنية والابداعية والاستوديو الخاص بالزبائن لتسجيل اغنياتهم المفضلة بصوتهم في الطابق العلوي من المطعم، كل التفاصيل موسيقية حتى لائحة الطعام تضمنت الكثير من اسماء الطعام الخاصة بعالم ميشال فاضل الفنًي.



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في نهاية اللقاء شكر “فاضل” الحضور على تلبية دعوته.وشدد الى انهم كانوا دائماً من الداعمين له ولكل المبدعين في لبنان.وفاجأ الحضور صديق ميشال فاضل الفنان الايطالي العالمي اليساندرو سافينا الذي احب ان يشارك “فاضل” فرحته وقام بالتقاط الصور مع كل الحضور ضمن اجواء رائعة حيث ظهرت بوضوح الصداقة الكبيرة التي تربط “سافينا” بـ “فاضل”.وكان ميشال قد احتفل في وقت سابق بافتتاح مطعمه مع اصدقائه المقربين وعائلته وبعض زملائه في الوسط الفنّي بعيداً عن الاعلام .اليكم صوراً من الحفلين