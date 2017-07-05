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  التقرير الأولي المتعلق بوفاة فرح قصاب أبلغ إلى حاصباني

on July 5, 2017

فرح قصاب
تسلم نقيب الأطباء ريمون الصايغ من لجنة التحقيق التقرير الأولي المتعلق بوفاة السيدة فرح قصاب في مستشفى الدكتور نادر صعب.

وأبلغ الصايغ هذا الأمر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، الذي اتصل مستفسرا. كما اتصل الصايغ بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ماهر شعيتو وأبلغه بإنجاز التقرير الأولي.
وسيجري الصايغ مع مجلس النقابة مراجعة لما ورد في التقرير، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وإعلانه على الرأي العام.

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