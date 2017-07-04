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اذا لم تستح فاصنع ما شئت.. ايلي محفوض: عيب على سياسي التوسط لدى قاض بملف مشين
on July 4, 2017
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قال رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح انه “أنه لمن
المعيب على سياسي يتفاخر وينظر على اللبنانيين أن يقوم بمراجعة قاض مشهود له بالنزاهة والاستقامة وأعني القاضي سامر غانم المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان مراجعته بملف شخص متهم ومتورط بجريمة شائنة ووسخة ذات صلة بالاخلاق والآداب العامة وان يقوم بعض السياسيين بالتوسط لهذا المتهم فهذا بدعو الى التقزز من بعض ساسة هذا الزمن حتى صدق القول بهؤلاء “اذا لم تستح فاصنع ما شئت”.
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