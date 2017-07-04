الجيش: وفاة 4 من موقوفي عرسال يعانون مشاكل صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية on July 4, 2017



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “على أثر العملية الأمنية الإستباقية التي نفذتها وحدات الجيش في مخيمات عرسال والتي أسفرت عن مقتل أربعة إنتحاريين، كانوا يعدون لعمليات أمنية في الداخل اللبناني، تم توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في التخطيط والإعداد للعمليات المذكورة، ولدى الكشف الطبي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبين أن عددا منهم يعاني مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية قد ساءت وأدت إلى وفاة كل من السوريين: مصطفى عبد الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص، وقد وضع الأطباء الشرعيون تقاريرهم حول أسباب الوفاة.

وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى إخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبي للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، وللتأكد عما إذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامة تشكل خطرا على حياتهم”.

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