الجيش: دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة بعلبك وضبط اسلحة ومخدرات on July 4, 2017



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “دهمت قوة من الجيش فجر اليوم، منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، حيث أوقفت المدعو علي يوسف جعفر لإقدامه على إطلاق النار في أوقات سابقة، وضبطت بحوزته كمية من الذخائر الخفيفة، كما عثرت في منزل المطلوب الفار علي منذر زعيتر على 5 قنابل يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة والحبوب المخدرة وحشيشة الكيف، ومعدات خاصة بتوضيب المخدرات، بالإضافة إلى سيارة بيك آب نوع تاكوما ودراجتين ناريتين من دون أوراق قانونية، وأعتدة عسكرية مختلفة، كذلك تم ضبط 4 سيارات ودراجة نارية من دون أوراق قانونية خلال عمليات الدهم.



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