ضبط سيارة في ضهر البيدر بداخلها مخدرات وتوقيف شخصين on July 14, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 12/07/2017 اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي بشخصين كانا على متن جيب نوع ” شيروكي “، وهما: م. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وم.م. (مواليد عام 1985، لبناني).

بتفتيش الآلية عثر بداخلها على حوالي 200 غرام من حشيشة الكيف، 4 غرامات من مادة باز كوكايين حجر، 5 غرامات من مادة الكوكايين وظرف ماريجوانا، كما تم ضبط اداة تستعمل لتعاطي المخدرات بحوزة الثاني.

وقد أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص.



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